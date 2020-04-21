Проект "Лица Победы" пополнился историей тассовца Петра Веденеева

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Международный проект "Лица Победы" пополнился историей Петра Веденеева, который в советское время 25 лет возглавлял международный отдел Телеграфного агентства Советского Союза. Об этом рассказали во вторник в пресс-службе Музея Победы.

Подробностями боевого пути Петра Тихоновича поделился его сын - певец, народный артист РСФСР Юрий Веденеев. "Он очень любил петь", - рассказывает об отце Юрий. Это увлечение чуть не стало профессией - в 1935-м молодой Петр решил попробовать себя в профессиональном пении и пошел на прослушивание в студию Станиславского и Немировича-Данченко, которая позже станет музыкальным театром.

"Я удивился, что отец пел самому Станиславскому. Правда, его голос - у него был тенор - мэтры не оценили и в студию не взяли. Наверное, поэтому он так гордился, что его сын поет в Большом театре", - рассказал Юрий Петрович.

До войны Петр Веденеев успел закончить школу фабрично-заводского ученичества и до 1939 года работал токарем на московском Станкозаводе имени Серго Орджоникидзе. В мае 1939 от станка был призван в действующую армию и попал на Черноморский флот. Матрос Петр Веденеев прошел "учебку" и показал отличные результаты по всем армейским дисциплинам. После подготовки направлен на службу на крейсер "Коминтерн" минером.

Великую Отечественную он встретил в звании старшины второй статьи. "Коминтерн" уже в июне 1941 года активно занимался минированием подходов к советским портам, поэтому боевой работы Веденееву хватало. За один месяц лета 1941 года корабль поставил более 5 тыс. мин в акватории Черного моря. Крейсер занимался сопровождением гражданских конвоев, которые вывозили людей из Одессы, Севастополя, Новороссийска и Поти.

Первый бой и ранение

В первый активный бой крейсер ввязался при обороне Одессы. "Коминтерн" являлся флагманом отряда кораблей северо-западного района Черного моря. Поэтому в бою он принял на себя значительный удар кораблей и авиации противника. 18 августа крейсер был сильно поврежден взрывами авиабомб, экипаж понес первые потери - шесть человек погибли и еще 46 были ранены (то есть каждый десятый матрос и офицер на корабле).

Тогда Петр Веденеев остался невредим. Свое ранение он получит позже - на суше при обороне Одессы. "Сил не хватало. Моряков сняли с кораблей и бросили в бой под Одессой вместе с пехотой", - рассказывает Юрий Веденеев. Его отец был ранен в руку и попал в госпиталь. После излечения Петр Веденеев направлен на службу секретарем военного трибунала Черноморского флота. На этой работе он проведет всю войну и будет демобилизован только в 1950-м.

После войны

За годы войны Веденеев награжден орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги". В первый послевоенный год поступил заочно в Харьковский юридический институт, после его окончания - в Военную академию Советской Армии (сейчас Военно-дипломатическая академия). В 1954 году с отличие закончил академию и был направлен на дипломатическую работу. Началась его вторая служба родине: десять лет - с 1954 по 1963 - Петр Веденеев работал в ГРУ Генштаба ВС СССР, находился в служебных командировках, пят лет в Швеции и еще пять - в ГДР.

"Однажды я увидел, что у него появился второй орден Красной Звезды. В мирное уже время. Я не спрашивал за что, не принято было в семье говорить об отцовской профессии", - рассказывает Юрий Веденеев. "У отца был брат и две сестры. Брат - Федор Тихонович - тоже воевал, погиб в 1943 году. Отец всегда об этом помнил", - вспоминает Юрий Веденеев. По его словам, Петр Тихонович всегда отмечал 9 Мая "по-своему - надевал китель со всеми наградами и шел к Большому театру". На кителе были уже погоны подполковника.

После войны к боевым орденам добавились памятные медали "За победу над Германией", "За Оборону Кавказа", "За оборону Севастополя" и другие - всего 17 наград. В 1963-м Петр Тихонович ушел в отставку и начал работу в Международном отделе ТАСС. "У него было много зарубежных командировок. Создавал сеть корпунктов, ездил на международные конференции", - вспоминает Юрий Веденеев.

За журналистскую и организаторскую работу Петр Тихонович удостоен еще одного ордена - "Знак Почета". Бывший фронтовик и разведчик получил также звание Заслуженного работника культуры. Петр Веденеев ушел из жизни в 1998 году.

Проект "Лица Победы" рассказывает обо всем военном поколении, победившем нацизм. В Музее Победы создана "народная экспозиция", в которой участники проекта могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам. "Лица Победы" имеет международный статус - граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в этот исторический депозитарий.