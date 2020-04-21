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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Приморья просит Минобороны РФ построить дополнительный госпиталь за счет края

Олег Кожемяко предложил разместить его в Находке
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое прошло в режиме видеосвязи, обратился к главе государства с просьбой поддержать его предложение о возведении силами Министерства обороны РФ дополнительного быстровозводимого госпиталя в приморском городе Находка за счет средств краевого бюджета.

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Путин ранее поручил военным в сжатые сроки построить в России 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест.

"У меня, как вы сказали, просьба: переговорить с Сергеем Кужугетовичем [Шойгу, министром обороны РФ]. Вы знаете, в Уссурийске строится быстровозводимое инфекционное отделение на 60 коек. <…> Они в мае сдают. Просьба - за счет наших средств такую быстровозводимую инфекционную больницу, которую они смогут сделать до сентября, поставить в Находке. Это портовый город, через который тоже идут транзиты, мы это оплачиваем из регионального бюджета", - сказал Кожемяко.

Он также попросил поддержки для проекта строительства стационарной инфекционной больницы на 400 коек в регионе. "У нас имеется здание, имеется земля, инженерные сети, и мы смогли бы до 2022 года ее построить и таким образом локализовать возникающие вспышки инфекционных заболеваний. <…> Просьба поддержать, мы необходимые письма направили", - сказал губернатор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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