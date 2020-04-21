"Яндекс" не будет закрывать "Разговорчики" в навигаторе

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" не намерен отключать "Разговорчики" в своем навигаторе, но приложение не должно быть площадкой для политических дискуссий. Об этом заявили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"Мы не станем закрывать "Разговорчики", так как считаем, что общение водителей, которые находятся на одной дороге, - необходимая часть навигационного сервиса. Вместе с тем мы хотели бы напомнить, что "Разговорчики", как и другие обозначения на карте, призваны информировать пользователей об актуальной дорожной ситуации", - сообщили в компании.

В компании заявили, что продолжат совершенствовать алгоритмы "Разговорчиков" и развивать сервис пользователей, которые находятся в непосредственной близости друг к другу на дороге. "В сервисе будут автоматически ограничиваться сообщения, которые публикуются не в точке, где находится пользователь, так как это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации", - добавили в "Яндексе".

В пресс-службе подчеркнули, что "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты" не могут быть площадкой для выражения мнения по политическим вопросам. "В "Яндексе" работает более 10 тыс. человек, у каждого из нас разные политические взгляды, вероисповедание и ценности. Но всех нас объединяет одна цель - создавать качественные сервисы, которые помогают людям каждый день. Мы делаем сервисы для всех, поэтому более 20 лет назад мы договорились строить "Яндекс" вне политики, на этом же принципе основаны наши сервисы и правила их модерации", - заключили в компании.

В понедельник жители разных городов России, находясь в самоизоляции, начали в сервисах "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор" оставлять метки вокруг городских администраций и комментарии с требованиями снять ограничения из-за коронавируса. Аналогичная ситуация возникла в сервисе "2ГИС". В пресс-службе "Яндекса" заявляли, что сообщения, которые не относятся к дорожной ситуации или содержат мат, удаляются, а в "2ГИС" ТАСС рассказали, что удаляют сообщения, которые могут оскорбить аудиторию, разжечь споры или спровоцировать агрессию.