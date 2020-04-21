Во Владикавказе оштрафовали оперного певца Вадима Чельдиева за фейки о коронавирусе

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в распространении ложной информации о коронавирусной инфекции житель Северной Осетии, оперный певец Вадим Чельдиев оштрафован за злоупотребление свободой массовой информации на 75 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

"21 апреля Промышленным судом Владикавказа, в соответствии с ч. 9 ст. 1315 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"), на гражданина Чельдиева В. К. наложен административный штраф в размере 75 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Суд посчитал отягчающим обстоятельством совершение Чельдиевым административного правонарушения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий.

Заседание проходило в режиме видеоконференции с СИЗО города Пятигорск, где сейчас находится Чельдиев. Он заключен под стражу на два месяца за применение насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел 18 апреля. Чельдиев нанес телесные повреждения представителю власти, находящемуся при исполнении должностных обязанностей.



Уголовное дело за фейки о коронавирусе



Ранее сообщалось, что следователи в Северной Осетии возбудили 15 апреля уголовное дело в отношении Чельдиева по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых мерах по защите населения. По версии следствия, 6 апреля в одной из социальных сетей подозреваемый распространил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер на территории субъекта по защите населения от коронавирусной инфекции. Он также призывал население к неподчинению и нарушению режима самоизоляции.

18 апреля Ленинский суд Владикавказа избрал Чельдиеву меру пресечения в виде ограничения определенных действий, что "подразумевает возложение на него обязанности соблюдения запрета на организацию несанкционированных митингов, а также участие в них, запрета покидать место постоянного проживания в течение месяца".

В понедельник у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требующие отмены режима самоизоляции. В пресс-службе главы и правительства республики подтвердили, что глава республики, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь, первые выплаты уже начались.

В Северной Осетии до 30 апреля объявлен режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В республике зафиксировано 211 случаев заражения новым коронавирусом, двое умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 075 человек.