Ремонт здания Думы отложили

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ремонт здания Госдумы отложен "до лучших времен", средства на него перенаправят на другие цели. Об этом во вторник сообщила советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова.

"В этом году, как вы помните, планировали начать ремонт в Государственной думе. Здание не ремонтировалось почти три десятка лет. В прошлом году в фундаменте были обнаружены пустоты. Почти 30 лет ждали и еще подождем. Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

Выделенные на ремонт 700 млн рублей, добавила она, будут направлены "на более нужные и важные сейчас цели". "Такова позиция председателя Государственной думы Вячеслава Володина, депутаты в этом его поддерживают", - заключила Кашеварова.

В мае 2019 года в фундаменте здания были обнаружены пустоты. Планируется, что реконструкция самого здания должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить временное размещение Госдумы и обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов, расположенном по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 1.

Пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова ранее отмечала, что точные сроки начала реконструкции здания нижней палаты парламента пока не определены, поскольку еще необходимо завершить подготовительные мероприятия.