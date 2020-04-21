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Пандемия коронавируса нового типа

Россия передала Казахстану партию реагентов для тестов на коронавирус

Ранее Москва передала казахстанской стороне 40 тест-наборов для диагностики

НУР-СУЛТАН, 21 апреля. /ТАСС/. Россия передала казахстанской стороне 38 тыс. единиц реагентов для производства тестов на выявление коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении на сайте посольства Казахстана в РФ.

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"По просьбе Министерства здравоохранения Казахстана посольство Казахстана в РФ передало в страну 38 тыс. единиц реагентов для изготовления тестов на коронавирус. Препараты с соблюдением всех мер санитарной безопасности и правил транспортировки будут доставлены автобусом в Казахстан", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипломатическом представительстве, это уже третья партия реагентов, отправленная при содействии посольства в Казахстан.

Ранее сообщалось, что Россия передала казахстанской стороне 40 тест-наборов для диагностики коронавируса и 100 наборов для исследований с реагентами. До июня этого года в Казахстан планировалось передать еще 100 наборов для диагностики, а также 1250 наборов реагентов.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 14 апреля он подписал указ о продлении режима ЧП до 1 мая.

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия коронавируса нового типа
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