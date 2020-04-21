Ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году достигла исторического максимума

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума - 73,4 года, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минздрава.

Как менялась средняя продолжительность жизни в РСФСР и России

"В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума и составила 73,4 года", - говорится в сообщении.

В министерстве также отмечают, что смертность россиян трудоспособного возраста снизилась в прошлом году на 3,5% среди мужчин и на 2,1% среди женщин.

"Важно отметить, что рост продолжительности жизни в значительной мере связан со снижением смертности населения трудоспособного возраста. <...> Таким образом, в 2019 году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан", - добавили в пресс-службе.