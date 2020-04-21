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Пандемия коронавируса нового типа

DPA: в Берлине вводится с 27 апреля обязательное ношение масок в общественном транспорте

Сенат Берлина отказался вводить обязательное ношение масок в магазинах

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Сенат Берлина принял решение ввести с 27 апреля обязательное ношение респираторных масок в общественном транспорте в целях недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на собственные источники. По его информации, Сенат однако отказался вводить обязательное ношение масок в магазинах.

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Ранее власти ряда федеральных земель ФРГ объявили о намерении обязать население носить защитные маски в общественном транспорте и в торговых точках. Пока в числе этих регионов Бавария, Баден-Вюртемберг, Гамбург, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия. Премьер-министр Шлезвига-Гольштейна Даниэль Гюнтер сообщил, что земельное правительство обсудит данный вопрос в среду.

Уже отказался вводить обязательное ношение масок Бранденбург.

О мерах в Германии

Правительство ФРГ и премьер-министры федеральных земель Германии 15 апреля приняли решение о продлении до 3 мая включительно ограничений социальных контактов. Конкретно гражданам запрещается собираться более чем по двое, кроме семей и людей, живущих под одной крышей, а также нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра по отношению к прохожим и окружающим. Нарушения ограничений контролируют полиция и административные органы.

Под запретом остаются собрания людей в церквях, мечетях, синагогах и других религиозных учреждениях, закрыты детсады, рестораны, бары, пивные, дискотеки, театры, концертные и выставочные залы, зоопарки, музеи, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Все крупные массовые мероприятия запрещены как минимум до 31 августа.

На все время пандемии людям разрешено выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении дистанции в 1,5 метра по отношению к окружающим.

С 20 апреля в Германии спустя почти четыре недели снова получили разрешение работать торговые точки площадью не более 800 кв. м, автосалоны, книжные и велосипедные магазины, библиотеки и архивы при университетах. В то же время каждая отдельная федеральная земля Германии вправе действовать жестче или мягче, что и происходит на практике. То есть правительство ФРГ по сути договаривается с ними о тех или иных мерах, однако окончательное решение остается за властями регионов. Самый жесткий карантин сейчас, например, в Саксонии и Баварии, которые первыми объявили о решении обязать граждан носить маски в общественном транспорте и в магазинах.

По оценке берлинского института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 143 457 человек, умерли 4 598.

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ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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