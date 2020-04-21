Сбербанк окажет Росстату содействие в проведении Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сбербанк России окажет содействие Федеральной службе государственной статистики (Росстат) в проведении Всероссийской переписи населения, в частности, банк застрахует 360 тыс. переписчиков и волонтеров, а также поможет проводить разъяснительную работу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка.

"Сбербанк и Росстат заключили соглашение о сотрудничестве. В частности, в рамках Всероссийской переписи населения дочерняя страховая компания Сбербанка "Сбербанк страхование" застрахует от несчастных случаев порядка 360 тыс. человек - переписчиков, волонтеров, - всех тех, кто примет непосредственное участие в заполнении переписных листов. Кроме того, банк планирует оказывать Росстату содействие в осуществлении информационно-разъяснительной деятельности среди населения", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что соглашение подписали председатель правления Сбербанка Герман Греф и руководитель Росстата Павел Малков.

"Перепись населения имеет огромное значение для развития нашей страны, так как эффективно управлять можно только тем, что знаешь во всех деталях. Сбербанк всецело поддерживает перепись и готов оказать Росстату содействие с учетом наших возможностей и компетенций в сфере информирования населения и страхования переписчиков, а также цифровых технологий, которые помогут усовершенствовать все эти процессы", - цитирует Грефа пресс-служба банка.

Соглашение не налагает на Сбербанк и Росстат финансовых обязательств друг перед другом, уточняется в сообщении. "Все расходы, которые могут возникнуть у сторон в рамках осуществления обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, относятся на счет каждой из сторон", - сообщила пресс-служба.

Всероссийская перепись населения запланирована на октябрь 2020 года, при этом проводящий ее Росстат в начале апреля выступил с предложением перенести ее на 2021 год из-за распространения в России коронавирусной инфекции. Новые сроки проведения переписи будут определены правительством РФ. Как сообщили ранее в медиаофисе Всероссийской переписи населения, она пройдет с применением цифровых технологий - в частности, жители России получат возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). Переписчики также будут ходить по домам и будут пользоваться планшетами со специальным программным обеспечением.