"Единая Россия" направит на этой неделе в регионы 500 тыс. медицинских масок

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во вторник в ходе онлайн-встречи председателя партии Дмитрия Медведева с представителями некоммерческих организаций сообщил, что партия намерена на этой неделе направить волонтерам в регионы 500 тыс. медицинских масок.

Турчак напомнил, что ранее единороссы уже передали в регионы РФ такое же количество масок для волонтеров, которые помогают нуждающимся в условиях пандемии.

"На сегодняшний день готова вторая партия, хочу Ольге Амельченковой (руководитель движения "Волонтеры Победы" - прим. ТАСС) и коллегам, которые работают, сообщить, что на этой неделе еще 500 тыс. [медицинских масок] в регионы будет направлено. Соответственно, дефицит и вся потребность будет закрыта", - сказал он.