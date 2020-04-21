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"Единая Россия" направит на этой неделе в регионы 500 тыс. медицинских масок

Ранее единороссы уже передали в регионы такое же количество масок

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во вторник в ходе онлайн-встречи председателя партии Дмитрия Медведева с представителями некоммерческих организаций сообщил, что партия намерена на этой неделе направить волонтерам в регионы 500 тыс. медицинских масок.

Турчак напомнил, что ранее единороссы уже передали в регионы РФ такое же количество масок для волонтеров, которые помогают нуждающимся в условиях пандемии.

"На сегодняшний день готова вторая партия, хочу Ольге Амельченковой (руководитель движения "Волонтеры Победы" - прим. ТАСС) и коллегам, которые работают, сообщить, что на этой неделе еще 500 тыс. [медицинских масок] в регионы будет направлено. Соответственно, дефицит и вся потребность будет закрыта", - сказал он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТурчак, Андрей АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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