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"Мозги" беспилотников, игры, дурацкие и не дурацкие роботы. Что делают женщины в IT

© REUTERS/Darren Staples
Восемь женщин из сферы технологий в мире и в России, за которыми интересно следить

23 апреля Международный день женщин в информационных и коммуникационных технологиях. IT-сфера все еще считается мужской. По данным прошлогоднего опроса Stack Overflow, около 90% участников глобального IT-комьюнити — мужчины. В США доля девушек — 11%, год назад их было 9%, программисток становится больше, но это не взрывной рост. Наиболее часто озвучиваемые проблемы it-girl в сфере технологий — это "стеклянный потолок" (трудно занять высокие позиции в компании) и зарплаты ниже, чем у коллег-мужчин. При этом в мире и в России есть "звезды" в своем деле — собрали для вас значимые женские проекты.

Мэри Микер

Мэри Микер — аналитик, которую журналисты называют "королевой интернета". Ежегодно она выпускает доклады о трендах Сети. На ее видение и прогнозы опираются инвесторы в сфере технологий и главы компаний, а медиа расхватывают тезисы. Прошлым летом мы тоже собирали в этом материале главные тренды из ее отчета, которые касаются проблем интернета. 

Мэри Микер Michael Kovac/Getty Images for Vanity Fair
Описание
Мэри Микер
© Michael Kovac/Getty Images for Vanity Fair

В начале 90-х Мэри Микер работала в Morgan Stanley и занималась персональными компьютерами и софтом. Она была одним из первых аналитиков, оценивших перспективы мирового интернета — тогда малопонятного для рядового потребителя. В 1995 году Микер и ее коллега опубликовали доклад The Internet Report, который стал популярен. С тех пор она не останавливается и следит за эволюцией Сети, рынком рекламы, гаджетов, стартапов, мобильных приложений.

Симона Герц

29-летняя блогерка из Швеции, изобретательница "дурацких роботов" Симона Герц увлеклась программированием и робототехникой в 13 лет. В детстве она хотела стать ученой, после школы поступила изучать физику в институт в Стокгольме. Но через год поняла, что это ей неинтересно, бросила учебу, ушла в журналистику, а потом стала снимать видео для своего блога про роботов, которых она собирает в гараже.

Сейчас на YouTube у нее 2,15 млн подписчиков, в Instagram — 419 тыс. Популярные роботы Герц, например, будильник с резиновой рукой, которая бьет ее по лицу, когда пора вставать, и железная рука, чтобы наливать молоко в мюсли — эту задачу машина по-дурацки проваливает.

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В 2018 году Симона Герц сообщила в своем блоге, что у нее обнаружили доброкачественную опухоль в мозге — размером с мяч для гольфа. Новообразование, которое она назвала Брайаном, удалили. Спустя полгода изобретательница вернулась в свой гараж и к блогу.

Ольга Ускова

Ольга Ускова — основательница московской IT-компании Cognitive Technologies.

Ольга Ускова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ольга Ускова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

В 1980-х Ускова закончила факультет инженерной кибернетики в НИТУ "МИСиС", после работала в советском НИИ. В 1992 году открыла фирму, где с коллегами создавала системы распознавания текстов. Бизнес быстро стал успешным, через два года все сканеры Hewlett-Packard, которые продавались в России, комплектовались ее софтом, а еще у компании были сделки с мировыми брендами — Canon, Epson, Xerox, Oki, IBM и другими.

Сегодня ее команда разрабатывает софт для беспилотных машин: от автомобилей до поездов и сельхозтехники.

Cognitive Agro Pilot уже внедрен в некоторых российских агрокомплексах, например в "Русагро". Cognitive Rail Way Pilot — это софт для беспилотного управления поездами, который разрабатывается по контракту с  РЖД. А к 2023 году компания должна запустить в Москве полностью беспилотный трамвай.

Самайра Мехта

11-летняя Самайра Мехта — самая юная программистка в Кремниевой долине, которой поступало приглашение работать в Google после окончания учебы. Отец — инженер Intel научил Самайру базовым навыкам кодинга в шесть лет. В восемь лет она придумала настольную игру CoderBunnyz, которая учит детей программировать. Игра заняла призовое место на конкурсе Think Tank Learning’s Pitchfest, Самайра получила денежный приз и стала продавать ее школам.

Самайра называет этот проект образовательной инициативой "Да, миллиард детей могут программировать" — и в этом им должны помочь ее обучающие игры. Они рассчитаны на возраст от четырех лет. Деньги от продажи игр она откладывает на колледж, инвестирует в компанию и жертвует благотворительным фондам, например, тем, которые работают с бездомными.

Самайра часто выступает на крупных IT-конференциях. В этом году ее заметили российские предприниматели — она была номинанткой международной премии Rybakov Prize 2020. В будущем, несмотря на интерес к ней со стороны техногигантов, она хочет быть не наемным работником, а заниматься своим делом.

Наталья Касперская

Президент группы компаний InfoWatch и сооснователь компании "Лаборатория Касперского" — одного из самых успешных российских разработчиков, которых знают во всем мире.

Президент группы компаний "InfoWatch" Наталья Касперская Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Президент группы компаний "InfoWatch" Наталья Касперская
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

В 1990 году программист Евгений Касперский возглавил команду разработчиков антивируса для ПК в научно-техническом центре "КАМИ". В ближайшие годы это направление не приносило доходов, которые бы покрывали затраты на содержание команды. Но в 1994 году открылся магазин по продаже ПО — Наталья Касперская стала отвечать за продажи и развитие коммерции. Вскоре "Лаборатория Касперского" вышла на глобальный рынок. Благодаря ее предпринимательскому таланту российские антивирусы узнали везде: сегодня их используют более 400 млн человек.

Почитать недавнее интервью ТАСС с Натальей Касперской об утечках данных можно здесь.

Екатерина Березий

В 2001 году Екатерина Березий окончила мехмат МГУ. В студенчестве она делала роботов и ездила с ними на фестивали. Но после вуза не пошла в IT-сферу, работала в студии Артемия Лебедева, потом в автомобильной компании, где руководила отделом маркетинга. В начале 2010-х решила начать карьеру с нуля и сделать стартап.

Екатерина Березий Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Екатерина Березий
© Антон Новодережкин/ТАСС

В 2013 году появился "ЭкзоАтлет" — первой разработкой стал прототип экзоскелета (железного костюма-робота, который умеет выполнять что-либо за человека или помогать ему в физическом труде) для аварийно-спасательных работ. Испытания прошли успешно — оператор смог поднять в этом костюме груз массой 200 кг. Но в серийное производство этот экзоскелет по разным причинам не пошел.

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Тогда Березий и ее коллеги начали делать медицинский аналог — экзоскелет, который помогает парализованным людям ходить на курсе реабилитации. Об этой разработке мы подробно писали здесь. В 2014 году стартап выиграл конкурс Startup Village. В 2015-м нашел первого инвестора. Сейчас у стартапа несколько инвесторов — в России и за ее пределами, эти медицинские экзоскелеты есть в московских больницах и в странах Азии. В прошлом году Березий представила экзоскелет для детей с опорно-двигательными нарушениями, который уже прошел испытания.

Энн Войжицки

Одна из самых заметных женщин в IT-предпринимательстве в мире. Бывшая жена сооснователя Google Сергея Брина. Соосновательница стартапа 23andMe, который занимается генетическими исследованиями и разработкой фармпрепаратов.

Энн Войжицки AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Энн Войжицки
© AP Photo/Jeff Chiu

Вы наверняка слышали о тестах, которые могут рассказать, какой процент неандертальцев среди ваших предков, подсказать, к каким заболеваниям вы склонны или как вам нужно питаться. Гентесты для потребителей — это и есть область работы 23andMe. С 2006 года стартап Войжицки выполнил больше 10 млн тестов.

В истории компании были взлеты и провалы — в 2008 году журнал Time назвал тестовый набор "Личный геном" изобретением года. А в 2013 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) постановило прекратить продажу медицинских тестов. Но в 2015 году компании разрешили проводить тесты для проверки родителей на наличие гена, вызывающего у детей синдром Блума (для которого характерны низкий рост и предрасположенность к онкозаболеваниям).

Джейд Реймонд

Джейд Реймонд известна в мире геймеров. Если вы играли в The Sims и Assassin's Creed, то знайте, что она приложила к ним руку.

Вице-президент Google, руководитель игровой студии Google Stadia Games and Entertainmen Джейд Реймонд REUTERS/Stephen Lam
Описание
Вице-президент Google, руководитель игровой студии Google Stadia Games and Entertainmen Джейд Реймонд
© REUTERS/Stephen Lam

В школе Джейд обожала игры и решила, что будет их создавать. После окончания колледжа устроилась игровым программистом в Sony. В начале нулевых продюсировала The Sims Online в Electronic Arts. В 2004 году вернулась в родной Монреаль в Канаде, чтобы работать в компании, которая создавала Assassin's Creed.

В прошлом году она стала вице-президентом Google и руководителем игровой студии Google Stadia Games and Entertainmen.

Анастасия Степанова

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