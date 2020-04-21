Елизавета II отмечает свой день рождения в самоизоляции

Королева Великобритании попросила обойтись без артиллерийского салюта по случаю ее дня рождения впервые за 68 лет своего нахождения на престоле

ЛОНДОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Королева Великобритании Елизавета II отмечает во вторник свое 94-летие в условиях карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса. Из близких родственников компанию монарху составит исключительно ее супруг, 98-летний принц Филип, с которым королева находится с середины марта на самоизоляции в загородной резиденции - Виндзорском замке под Лондоном.

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Ее Величество не удастся в свой день рождения получить личных поздравлений от своих детей и внуков, каждый из которых вместе со своими семьями уединился в поместьях в различных уголках Великобритании. Так, старший сын Елизаветы II, наследный принц Уэльский Чарльз, который сам успел переболеть COVID-19, находится в своей резиденции Биркохолл в шотландском Абердиншире. Внук Елизаветы II принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и детьми пережидают вспышку заболевания в Анмер Холле, их доме в графстве Норфолк, в то время как другой внук - принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл и сыном Арчи - находится в Калифорнии, куда переехал в поисках лучшей доли, отказавшись с супругой от роли членов королевской семьи. Источник в Букингемском дворце сообщил агентству Press Association, что монарх не планирует праздновать свой день рождения каким-то особенным способом, добавив, что любой звонок по телефону или по видеосвязи от членов ее семьи будет сделан в частном порядке. То есть прессе о их содержании или о самом факте звонков сообщено не будет. Корреспонденту ТАСС в канцелярии Ее Величества пояснили, что каких-то комментариев или деталей частных планов главы государства предоставлено не будет. Поздравления через Twitter Вместе с тем, принц Чарльз уже поздравил свою мать через официальный аккаунт в Twitter, разместив свои архивные фотографии в компании с Елизаветой II. "Желаю Ее Величеству королеве очень радостного 94-го дня рождения", - говорится в сообщении.

Wishing Her Majesty The Queen a very Happy 94th Birthday pic.twitter.com/ycTa0i00VY — Clarence House (@ClarenceHouse) April 21, 2020

Принц Уильям пошел по этому же пути, разместив свою фотографию с бабушкой и супругой и снабдив пост точно такой же фразой, что и его отец. В ответном твите пресс-служба монарха опубликовала ролик с подборкой архивного видео. На нем Елизавета II появляется со своей сестрой принцессой Маргарет и королевой-матерью Елизаветой Боуз-Лайон (1900-2002).

Happy 94th birthday to the Queen! We take a look back at her highlights from the last year.#QueenElizabeth94 #QueenElizabethBirthday #Queen'sBirthday pic.twitter.com/egNzCFyKJL — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) April 21, 2020