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В Ленинградской области зафиксировали 16 случаев заболевания корью

Среди заболевших десять детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Заболевание корью выявлено у 16 человек в Тосненском районе Ленинградской области, в том числе у 10 детей. Для лечения госпитализированных в местной больнице ввели карантин, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"В Тосненском районе Роспотребнадзором по Ленинградской области выявлены случаи заболевания корью. По данным на 21 апреля, общее количество заболевших - 16 человек, из них 10 детей и 6 взрослых. Госпитализировано в стационар 13 заболевших. В помещении больницы введен карантин по кори, других пациентов в настоящее время в больнице нет", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что источником заражения стали непривитые жители района.

Всех, кто имел контакт с больными, а также не болевших корью ранее прививают в первые 72 часа с момента выявления больного. За всеми контактными лицами установили медицинское наблюдение в течение 21 дня.

В администрации также пояснили, что заразившиеся корью и новым коронавирусом не пересекаются, их лечат в разных учреждениях. Лечение больных с коронавирусной инфекцией проводится в отдельно стоящем специально оборудованном госпитале в корпусе родильного дома отдельными бригадами медиков. "Случаев заболевания корью среди пациентов госпиталя нет", - говорится в сообщении.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Инфекция передается воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет до 10-12 дней. Первым признаком кори обычно является повышение температуры, сопровождаемое насморком, кашлем и покраснением глаз. Больной перестает быть заразным после четвертого дня, когда начинает спадать температура.

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РоссияЛенинградская область
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