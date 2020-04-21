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В Белоруссии 25 апреля пройдет субботник

Белорусский лидер Александр Лукашенко не исключил отмены массовых мероприятий в стране в случае обострения ситуации с коронавирусом

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Республиканский субботник пройдет в Белоруссии 25 апреля, оснований для его переноса нет. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко, посещая Бобруйск (Могилевская область).

"Когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело", - отметил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

При этом белорусский президент не исключил отмены массовых мероприятий в стране в случае обострения ситуации с коронавирусом. Пока, считает Лукашенко, в этом нет необходимости. "Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", - заявил Лукашенко.

Глава государства сообщил, что по традиции примет участие в республиканском субботнике в одном из регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. "Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим", - сказал Лукашенко.

Он уточнил, что собранные на субботнике средства будут направлены на ремонт и модернизацию детских лагерей, облагораживание военных памятников, мест захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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