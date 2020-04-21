Президент Грузии продлила режим ЧП из-за коронавируса до 22 мая

ТБИЛИСИ, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала приказ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 22 мая 2020 года в рамках мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

"С целью превенции массового распространения нового коронавируса и избежания опасности жизни и здоровью населения, на основании прошения премьер-министра Грузии и 71-й статьи конституции я издаю приказ о введении чрезвычайного положения на всей территории Грузии. Согласно приказу, срок действия чрезвычайного положения будет продлен до 22 мая 2020 года включительно", - сказала Зурабишвили во вторник в ходе телевизионного обращения.

Ранее о запросе кабинета министров главе государства сообщил советник премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.

"Правительство Грузии направило официальное обращение президенту Грузии о том, чтобы продлить чрезвычайное положение до 22 мая включительно", - сообщил Чиковани. Как подчеркнул Чиковани, по решению координационного совета до 27 апреля продлен запрет на передвижение автомобилей. Правительство Грузии, по словам советника премьера, 24 апреля намерено представить антикризисный план.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 21 апреля действует режим чрезвычайного положения. С 21 марта по 10 мая в Грузии также приостановлено авиасообщение, а с 17 по 21 апреля введен запрет на передвижение легковых автомобилей в стране. В Грузии выявлены 408 случаев заражения коронавирусом. На карантине находятся более 4,8 тыс. человек, в стационарах - 571. Выздоровели 95 человек, четыре пациента умерли. Еще трое заразившихся доставлены на родину из-за рубежа.