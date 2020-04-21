{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Президент Грузии продлила режим ЧП из-за коронавируса до 22 мая

В Грузии выявлены 408 случаев заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала приказ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 22 мая 2020 года в рамках мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С целью превенции массового распространения нового коронавируса и избежания опасности жизни и здоровью населения, на основании прошения премьер-министра Грузии и 71-й статьи конституции я издаю приказ о введении чрезвычайного положения на всей территории Грузии. Согласно приказу, срок действия чрезвычайного положения будет продлен до 22 мая 2020 года включительно", - сказала Зурабишвили во вторник в ходе телевизионного обращения.

Ранее о запросе кабинета министров главе государства сообщил советник премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.

"Правительство Грузии направило официальное обращение президенту Грузии о том, чтобы продлить чрезвычайное положение до 22 мая включительно", - сообщил Чиковани. Как подчеркнул Чиковани, по решению координационного совета до 27 апреля продлен запрет на передвижение автомобилей. Правительство Грузии, по словам советника премьера, 24 апреля намерено представить антикризисный план.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 21 апреля действует режим чрезвычайного положения. С 21 марта по 10 мая в Грузии также приостановлено авиасообщение, а с 17 по 21 апреля введен запрет на передвижение легковых автомобилей в стране. В Грузии выявлены 408 случаев заражения коронавирусом. На карантине находятся более 4,8 тыс. человек, в стационарах - 571. Выздоровели 95 человек, четыре пациента умерли. Еще трое заразившихся доставлены на родину из-за рубежа.

Теги
ГрузияЗурабишвили, СаломеПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
ЦБ Армении выпустил коллекционную монету в честь 75-летия Великой Победы
Ее номинал - 75 драмов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС