Более 190 россиян вывезено из Антальи в Казань и Екатеринбург

АНКАРА, 21 апреля. /ТАСС/. Самолеты компании "Уральские авиалинии" вывезли во вторник 191 россиянина из Антальи в Казань и Екатеринбург. Об этом говорится в заявлении генконсульства РФ в Анталье.

"21 апреля из Антальи в Казань и Екатеринбург специальными рейсами компании "Уральские авиалинии" эвакуирован 191 российский гражданин, проживающий в городах Уральского и Приволжского федеральных округов. Рейсы были организованы в тесной координации МИД России, Минкомсвязи России и Росавиации. Российскими загранучреждениями в Турции было оказано необходимое содействие в оперативном информировании россиян, их транспортном обеспечении, доступе в аэропорт и регистрации на рейс", - отмечается в документе.

В генконсульстве поблагодарили турецкие власти за помощь в решении логистических вопросов в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений.

Предыдущий вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Антальи в Москву со 147 гражданами РФ на борту состоялся 14 апреля.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 91 тыс. Умерли 2 140 человек, выздоровели 13 430.