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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Александру Агейкину было 48 лет
Елоховский кафедральный собор Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Елоховский кафедральный собор
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.

Протоиерей Александр Агейкин родился 8 июня 1971 года в Одинцово-10 (ныне поселок городского типа Власиха) в Московской области. В 1994 году окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета. В 1996 году рукоположен в сан диакона и назначен в Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине. В 2000-2013 годах - клирик храма Христа Спасителя. В 2012 году Патриархом Московским и всея Руси Кириллом рукоположен в пресвитера с возведением в сан протоиерея. Указом от 24 марта 2013 года был назначен настоятелем Богоявленского Елоховского кафедрального собора.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у 24 клириков Московской епархии в двух монастырях и 15 столичных храмах, среди которых был и кафедральный Богоявленский собор в Елохове. Наличие коронавируса было также подтверждено у пяти не состоящих в священническом сане насельников из четырех монастырей.

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