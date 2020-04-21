Верховный суд признал право изолировать граждан лишь с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России признал право изолировать граждан, у которых есть лишь подозрение на наличие нового коронавируса. Об этом говорится в утвержденном во вторник Президиумом Верховного суда РФ обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ COVID-19.

Верховный суд напомнил, что коронавирусная инфекция (2019-nCoV) 31 января была внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. "Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством РФ", отметил Верховный суд со ссылкой на закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные лица, осуществляющие государственный санэпиднадзор, имеют право выдавать гражданам обязательные для исполнения предписания, а главные государственные санитарные врачи и их заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания, а также о проведении обязательного медосмотра, госпитализации или изоляции граждан, находившихся в контакте с такими больными. "Таким образом, федеральный законодатель допускает медицинское вмешательство, а также принятие изоляционных мер различного характера в отношении названных выше лиц в порядке, установленном законодательством", - отметил Верховный суд.

Соблюдение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, напомнили в суде. Исходя из толкования этих норм, пояснил Президиум Верховного суда РФ, за нарушения санитарно-противоэпидемического режима "привлечению к административной ответственности по ч. 2 ст. 63 КоАП РФ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции подлежат в том числе лица с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания, лица, прибывшие на территорию Российской Федерации, в том числе из государства, эпидемически неблагополучного по коронавирусной инфекции, лица, находящиеся или находившиеся в контакте с источником заболевания, в контакте с лицами с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания, лица, уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания", а также не выполнившие в установленный срок законное предписание (постановление) или требование органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.