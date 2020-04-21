{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Канцлер Австрии предложил открывать авиасообщение между странами, победившими эпидемию

В качестве наиболее вероятных кандидатов, с которыми Австрия может в будущем открыть границу, Себастьян Курц назвал Чехию и Германию

ВЕНА, 21 апреля. /ТАСС/. Международное авиасообщение в перспективе может начать открываться между странами, в которых наблюдается стабильная ситуация с распространением коронавируса. С таким предложением выступил во вторник австрийский канцлер Себастьян Курц.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В сфере воздушного сообщения в среднесрочной и долгосрочной перспективе я ожидаю сценарий, при котором на международной арене друг другу будут открываться страны, победившие вирус и находящиеся на хорошем пути, то есть в которых наблюдаются очень низкие показатели заболеваемости. Можно предположить наличие клуба, участие в котором обусловлено отсутствием угрозы безопасности. Это, вероятно, путь, который может стать реальностью в Европе и за пределами Шенгенской зоны", - рассказал Курц на пресс-конференции в Вене.

По его словам, границы Шенгенской зоны пока остаются закрытыми, чтобы ЕС мог быть защищен наилучшим образом. "Кроме того, внутри ЕС действует строгий пограничный режим, продолжение которого зависит от развития ситуации", - добавил он. В качестве наиболее вероятных кандидатов, с которыми Австрия может в будущем открыть границу, Курц назвал Чехию и Германию

Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный контроль на границах. Вена запретила авиарейсы из целого ряда стран, включая Россию и Украину. Всем прибывающим из-за границы предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней. Авиакомпания Austrian Airlines ("Австрийские авиалинии") приостановила полеты до 17 мая 2020 года.

Теги
АвстрияГерманияЧехияКурц, СебастьянПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Минобрнауки надеются начать новый учебный год не в дистанционном формате
Глава ведомства Валерий Фальков считает, что "основания для сдержанного оптимизма имеются"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС