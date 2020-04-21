Канцлер Австрии предложил открывать авиасообщение между странами, победившими эпидемию

ВЕНА, 21 апреля. /ТАСС/. Международное авиасообщение в перспективе может начать открываться между странами, в которых наблюдается стабильная ситуация с распространением коронавируса. С таким предложением выступил во вторник австрийский канцлер Себастьян Курц.

"В сфере воздушного сообщения в среднесрочной и долгосрочной перспективе я ожидаю сценарий, при котором на международной арене друг другу будут открываться страны, победившие вирус и находящиеся на хорошем пути, то есть в которых наблюдаются очень низкие показатели заболеваемости. Можно предположить наличие клуба, участие в котором обусловлено отсутствием угрозы безопасности. Это, вероятно, путь, который может стать реальностью в Европе и за пределами Шенгенской зоны", - рассказал Курц на пресс-конференции в Вене.

По его словам, границы Шенгенской зоны пока остаются закрытыми, чтобы ЕС мог быть защищен наилучшим образом. "Кроме того, внутри ЕС действует строгий пограничный режим, продолжение которого зависит от развития ситуации", - добавил он. В качестве наиболее вероятных кандидатов, с которыми Австрия может в будущем открыть границу, Курц назвал Чехию и Германию

Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный контроль на границах. Вена запретила авиарейсы из целого ряда стран, включая Россию и Украину. Всем прибывающим из-за границы предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней. Авиакомпания Austrian Airlines ("Австрийские авиалинии") приостановила полеты до 17 мая 2020 года.