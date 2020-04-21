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Россияне остаются в заложниках у пиратов у берегов Бенина

Речь идет о трех гражданах РФ

ПРЕТОРИЯ, 21 апреля. /ТАСС/. Нигерийский спецназ высадился во вторник на борту захваченного пиратами в Гвинейском заливе контейнеровоза Tommi Ritscher и смог вызволить 11 членов экипажа, которые находились в защищенном помещении. Однако трое россиян остаются в заложниках у бандитов, сообщил ТАСС сообщил представитель посольства РФ в Бенине и Того.

"Трое граждан России находятся в другой группе, которую пираты взяли в качестве заложников", - отметил российский дипломат. Сейчас между представителями бенинских властей и пиратами идут переговоры.

На борт находившегося на якорной стоянке в территориальных водах Бенина контейнеровоза Tommi Ritscher в минувшее воскресенье проникла группа пиратов. Они захватили восемь заложников, остальным 11 членам экипажа удалось укрыться в специальном помещении. По словам представителя посольства РФ, среди восьми человек находятся и россияне. Пришедшие на помощь судну катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега.

В ночь на вторник к месту инцидента в Гвинейском заливе подошел катер ВМС Нигерии со спецназом на борту. Несколько часов назад бойцы проникли на борт контейнеровоза, который зарегистрирован в Португалии.

Теги
НигерияРоссия
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