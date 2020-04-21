{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко призвал белорусов доверять официальной информации о ситуации с пандемией

По словам белорусского президента, некоторые российские телеканалы ни за что не отвечают

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко советует в ситуации с коронавирусом доверять официальной информации, а не некоторым российским телеканалам, которые, по его словам, ни за что не отвечают. Об этом он заявил во вторник в ходе общения с работниками предприятия "Славянка" в Бобруйске, которое в связи с пандемией начало производство средств индивидуальной защиты, сообщила президентская пресс-служба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда "плявузгают" в сторону Беларуси. За что они отвечают? Ни за что, - сказал Лукашенко. - Думают, мы же их не достанем, если надо - достанем, не в этом сегодня вопрос". По его словам, надо читать и делать выводы, и верить тому, "с кого потом спросить можно". "Надо ли нам гнаться за этой желтизной? Мы же никогда не догоним их, и это огромные деньги. Поэтому вы знаете государственное телевидение, точку зрения государства, оцениваете разные средства массовой информации и видите, кому можно верить, кому нет", - сказал Лукашенко Он отметил, что белорусские власти "никогда не врали и не врут сейчас".

Президент напомнил, что ранее власти пригласили в республику экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы развеять сомнения и недоверие к официальной информации. "Они к нам любви не питают, это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал, - сказал Лукашенко. - Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет".

Число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии на 20 апреля увеличилось до 6 264. В стране карантин не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы, возобновлен учебный процесс в школах. ВОЗ работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля. По итогам она опубликовала перечень рекомендаций для властей республики в условиях распространения коронавируса. В частности, отмечено, что поскольку вспышка COVID-19 (вызываемого коронавирусом заболевания) в республике вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги "для увеличения физического дистанцирования в масштабах всего сообщества". ВОЗ рекомендует отложить все массовые мероприятия - и спортивные, и религиозные, и культурные, а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Минобрнауки надеются начать новый учебный год не в дистанционном формате
Глава ведомства Валерий Фальков считает, что "основания для сдержанного оптимизма имеются"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС