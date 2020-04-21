Лукашенко призвал белорусов доверять официальной информации о ситуации с пандемией

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко советует в ситуации с коронавирусом доверять официальной информации, а не некоторым российским телеканалам, которые, по его словам, ни за что не отвечают. Об этом он заявил во вторник в ходе общения с работниками предприятия "Славянка" в Бобруйске, которое в связи с пандемией начало производство средств индивидуальной защиты, сообщила президентская пресс-служба.

"Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда "плявузгают" в сторону Беларуси. За что они отвечают? Ни за что, - сказал Лукашенко. - Думают, мы же их не достанем, если надо - достанем, не в этом сегодня вопрос". По его словам, надо читать и делать выводы, и верить тому, "с кого потом спросить можно". "Надо ли нам гнаться за этой желтизной? Мы же никогда не догоним их, и это огромные деньги. Поэтому вы знаете государственное телевидение, точку зрения государства, оцениваете разные средства массовой информации и видите, кому можно верить, кому нет", - сказал Лукашенко Он отметил, что белорусские власти "никогда не врали и не врут сейчас".

Президент напомнил, что ранее власти пригласили в республику экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы развеять сомнения и недоверие к официальной информации. "Они к нам любви не питают, это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал, - сказал Лукашенко. - Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет".

Число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии на 20 апреля увеличилось до 6 264. В стране карантин не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы, возобновлен учебный процесс в школах. ВОЗ работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля. По итогам она опубликовала перечень рекомендаций для властей республики в условиях распространения коронавируса. В частности, отмечено, что поскольку вспышка COVID-19 (вызываемого коронавирусом заболевания) в республике вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги "для увеличения физического дистанцирования в масштабах всего сообщества". ВОЗ рекомендует отложить все массовые мероприятия - и спортивные, и религиозные, и культурные, а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение.