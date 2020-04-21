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В Минпросвещения сообщили, что выпускники девятых классов будут писать ОГЭ в своих школах

В ведомстве отметили, что эти изменения пока не затрагивают порядок проведения ЕГЭ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Основной государственный экзамен (ОГЭ) будет организован в этом году на базе школ, в которых обучались экзаменуемые, сообщила во вторник пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Министерство отмечает, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации пункты приема сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9 (государственной итоговой аттестации для девятых классов - прим. ТАСС). Данные изменения относятся к экзаменам в девятых классах и не затрагивают в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ОГЭ в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля. Регионы могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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