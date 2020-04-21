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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани ужесточат контроль за самоизоляцией после выхода жителей на пикники и прогулки

Кроме того, в регионе разработают регламент работы заведений общепита по предоставлению услуг на вынос

КРАСНОДАР, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил повысить качество работы мобильных отрядов контроля за соблюдением режима самоизоляции населения после появления в социальных сетях видео о прогулках людей и пикниках. Также в регионе разработают регламент работы заведений общепита по предоставлению услуг на вынос, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Во вторник на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом на Кубани губернатор Краснодарского края заявил, что в ходе мониторинга в интернете выявлены материалы, на которых зафиксированы прогулки местных жителей у рек в период самоизоляции. В местных сообществах в социальных сетях во вторник появились фото и видеозаписи, где люди устраивают пикники на природе.

"Губернатор поставил задачу главам муниципалитетов отрегулировать эту работу, к следующему заседанию оперативного штаба представить реальное соотношение количества отрядов и качества самоизоляции. При необходимости глава региона поручил руководителям территорий лично возглавить работу мобильных отрядов самоконтроля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в регионе работают 1 177 таких отрядов. По данным пресс-службы администрации Краснодара, в выходные дни мобильные группы изменят маршруты патрулирования таким образом, что в графики будут включены все прибрежные территории - традиционные места отдыха у воды или в зеленых зонах. Также губернатор поручил разработать регламент для предприятий общественного питания, по которому они смогут представлять услуги населению, так как в регионе при проверках работы кафе и ресторанов на вынос выявляются случаи нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

"Мы не против того, чтобы заведения общепита работали в режиме доставки или обслуживания на вынос. Но туда все равно заходят люди, пока ждут заказ, занимают столики или создают очередь - это небезопасно, и мне непонятна такая позиция собственников. Есть рестораны, которые закрыты по-честному. И мы будем стараться поддерживать их после карантина. Но за теми, кто юлит, будем строго следить", - отметил глава региона.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, рынки, ярмарки и прочие объекты сферы услуг, курорты приостановили прием отдыхающих. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии спецпропусков. С 12 апреля была возобновлена работа рынков и ярмарок при условии соблюдения ими утвержденных мер санитарной безопасности, с 18 апреля расширили список организаций, которым разрешили работать в период пандемии.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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