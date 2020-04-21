{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 200 социальных объектов планируют реконструировать и построить в Чечне в 2020 году

Среди таких объектов, в частности, 11 школ, шесть детских дошкольных учреждений, четыре Дома культуры и шесть фельдшерско-акушерских пунктов

ГРОЗНЫЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют реконструировать и построить в 2020 году более 200 социальных объектов в рамках нацпроекта несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В Чеченской Республике, несмотря на ограничения, строительная сфера продолжает успешно функционировать. В 2020 году планируется строительство и реконструкция 216 объектов на общую сумму 8 787,829 млн рублей. Среди них 11 школ, шесть детских дошкольных учреждений, четыре Дома культуры, шесть фельдшерско-акушерских пунктов и многое другое", - сказал Кадыров.

По его словам, уже завершается возведение инфекционного корпуса на базе РДКБ имени Елизаветы Глинки и строительство школы на 720 мест в городе Аргуне. "Полностью реконструирована система водоснабжения Надтеречного района Чеченской Республики общей протяженностью 37,6 км. Успешно идет реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Запланированы ремонт и реконструкция 70 участков автомобильных дорог. Кроме того, ведется благоустройство 92 общественных парков и скверов", - добавил глава республики.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
В Минобрнауки надеются начать новый учебный год не в дистанционном формате
Глава ведомства Валерий Фальков считает, что "основания для сдержанного оптимизма имеются"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС