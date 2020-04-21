Более 200 социальных объектов планируют реконструировать и построить в Чечне в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют реконструировать и построить в 2020 году более 200 социальных объектов в рамках нацпроекта несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В Чеченской Республике, несмотря на ограничения, строительная сфера продолжает успешно функционировать. В 2020 году планируется строительство и реконструкция 216 объектов на общую сумму 8 787,829 млн рублей. Среди них 11 школ, шесть детских дошкольных учреждений, четыре Дома культуры, шесть фельдшерско-акушерских пунктов и многое другое", - сказал Кадыров.

По его словам, уже завершается возведение инфекционного корпуса на базе РДКБ имени Елизаветы Глинки и строительство школы на 720 мест в городе Аргуне. "Полностью реконструирована система водоснабжения Надтеречного района Чеченской Республики общей протяженностью 37,6 км. Успешно идет реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Запланированы ремонт и реконструкция 70 участков автомобильных дорог. Кроме того, ведется благоустройство 92 общественных парков и скверов", - добавил глава республики.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.