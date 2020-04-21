Новое оборудование поможет вологодскому онкодиспансеру увеличить объем медпомощи на 30%

ВОЛОГДА, 21 апреля. /ТАСС/. Современный комплекс лучевой терапии ввели в эксплуатацию в Вологодском областном онкодиспансере в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Лучевой ускоритель стоимостью почти 200 млн рублей позволит на 30% увеличить объем предоставляемой помощи онкобольным, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

На время карантина в связи с коронавирусом онкодиспансекр продолжает работать в обычном режиме. Пациентов принимают в стационар при наличии отрицательного теста на коронавирус. "Колоссальные инвестиции абсолютно оправданы, так как среди причин смертности в регионе онкологические заболевания находятся на втором месте после болезней системы кровообращения и составляют 16%. Новый комплекс позволит на 30% увеличить объемы медицинской помощи и повысить качество лечения. Другая задача, которую перед нами ставит Министерство здравоохранения РФ, - увеличение продолжительность жизни вологжан. В том числе для этого необходимо повысить процент выявления онкологии на ранней стадии, сейчас этот показатель составляет 52%, нужно увеличить его до 55%, а желательно еще выше", - привела пресс-служба слова губернатора, который во вторник присутствовал при запуске нового оборудования.

По словам главврача онкодиспансера Сергея Аносенко, ускоритель отличается максимальной точностью наведения, дозирования и контроля лучевой терапии. С помощью специального программного обеспечения создается трехмерная цифровая модель расположения опухоли и окружающих ее здоровых тканей. Это позволяет воздействовать только на злокачественные клетки, практически не затрагивая прилегающие здоровые ткани и органы. Динамику изменения опухоли можно отслеживать в процессе лечения без дополнительной компьютерной томографии, что приходилось использовать ранее.

Новый ускоритель заменил устаревший аппарат меньшей мощности, с помощью нового оборудования высокоспециализированную медицинскую помощь смогут получать до 950 пациентов с онкологическими заболеваниями в год. Обслуживает комплекс команда специалистов, в которую входят инженеры, физики, врачи-радиотерапевты и средний медицинский персонал. По словам губернатора, принято решение закупить второй такой ускоритель для онкологического отделения Вологодской областной клинической больницы № 2, расположенной в Череповце.

Как уточнили ТАСС в Департаменте здравоохранения области, ежегодно в регионе выявляются около пяти тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Второй комплекс для онкобольных в Череповце будет закуплен уже за счет областного бюджета. На приобретение ускорителя для онкодиспансера в Вологде было выделено 200 млн рублей из федерального бюджета, еще около 11 млн рублей направили из областного бюджета на капитальный ремонт помещений.