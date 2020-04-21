Администрация Ленобласти перешла на удаленку из-за коронавируса у ряда чиновников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Администрация Ленинградской области перешла на дистанционный режим работы после выявления у нескольких сотрудников коронавируса, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"У нескольких сотрудников администрации [Ленинградской области] подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы", - написал Дрозденко в своем аккаунте в Instagram.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства, речь идет о нескольких чиновниках разного уровня.

Ранее также сообщалось о случае заражения коронавирусом у сотрудника администрации приграничного с Финляндией Выборгского района Ленинградской области - он находится на втором месте по числу заражений среди районов региона. Часть сотрудников администрации, которые контактировали с заразившимся, также перешла на удаленный режим работы.