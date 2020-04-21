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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В Сочи прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

На его борту находятся 202 человека

СОЧИ, 21 апреля. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Бангкока в Сочи для доставки домой российских граждан, приземлился в аэропорту курорта. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar.

Рейс самолета Airbus А321 вместимостью до 236 пассажиров организован для граждан России, которые вынужденно задержались в зарубежных странах из-за пандемии коронавируса. Как сообщает в Twitter Минтранс России, всего на борту 202 пассажира, из них 134 прилетели в Сочи, еще 68 после прохождения пограничного и таможенного контроля вылетят в Ростов-на-Дону.

Теги
ТаиландРоссияКраснодарский крайСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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