В Сочи прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

СОЧИ, 21 апреля. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Бангкока в Сочи для доставки домой российских граждан, приземлился в аэропорту курорта. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar.

Рейс самолета Airbus А321 вместимостью до 236 пассажиров организован для граждан России, которые вынужденно задержались в зарубежных странах из-за пандемии коронавируса. Как сообщает в Twitter Минтранс России, всего на борту 202 пассажира, из них 134 прилетели в Сочи, еще 68 после прохождения пограничного и таможенного контроля вылетят в Ростов-на-Дону.