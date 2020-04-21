Объем финансирования ремонта инфраструктуры СНТ в Татарстане составит 500 млн рублей

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Объем финансирования работ по приведению в нормативное состояние внешней инженерной инфраструктуры садоводческих товариществ (СНТ) в Татарстане составит 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

"В Татарстане ведется работа по приведению в нормативное состояние внешней инженерной инфраструктуры садоводческих товариществ, напомнил Рустам Минниханов. С 2017 года на эти цели ежегодно выделяется более 500 млн рублей. Таким образом, за три года работы профинансированы в объеме 1 млрд 650 млн рублей. <…> В текущем году, несмотря на сложные экономические условия, эта работа будет продолжена, заверил Рустам Минниханов, предусмотрено финансирование в 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Благодаря выделенным ранее средствам удалось установить 151 водонапорную башню, отремонтировать 83 скважины, проложить 26 км водопровода, привести в нормативное состояние 359 площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Кроме того, проведен ремонт 92 км подъездных дорог, налажена работа 116 км линий электропередачи и 118 комплектных трансформаторных подстанций, уточнили в пресс-службе президента республики.

По словам Минниханова, на сегодняшний день в регионе в 23 муниципальных образованиях зарегистрированы 950 садоводческих и огороднических товариществ, включающих в себя 381 тыс. садовых участков. Он призвал садоводов быть внимательными к собственному здоровью, соблюдать меры предосторожности в борьбе с пандемией, а также исключить максимальное количество контактов - в том числе, в садоводческих обществах.