DPA: Берлинский марафон не состоится в сентябре из-за пандемии

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Берлинский марафон, который был запланирован на 27 сентября, не состоится из-за ограничений, введенных в контексте борьбы с пандемией. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, власти города согласовали запрет до 24 октября на проведение массовых мероприятий, рассчитанных на 5 тыс. человек и более. В марафоне в прошлом году участвовали 47 тыс. человек.

Берлинский марафон - один из наиболее престижных забегов в мире. Он традиционно проводится в столице ФРГ в последние субботу и воскресенье сентября, в его рамках организуется ряд спортивных мероприятий. За день до основных соревнований проходят марафон на роликовых коньках и детские соревнования, в воскресенье - спортивная ходьба, езда на инвалидных колясках для людей с ограниченными возможностями.

Дистанция пролегает через наиболее известные достопримечательности столицы ФРГ.