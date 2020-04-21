В Новгородской области коронавирусной инфекцией заразился годовалый ребенок

Как уточнили ТАСС в Минздраве Новгородской области, на данный момент это самый маленький житель региона с COVID-19.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апреля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтверждена у годовалого ребенка в Новгородской области, вместе с матерью он находится в областной инфекционной больнице. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное, об этом на свой странице в Instagram сообщил губернатор региона Андрей Никитин во вторник.

"На сегодняшний день в Новгородской области зарегистрированы еще шесть человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Среди заболевших есть годовалый ребенок, сейчас они с мамой помещены в инфекционную больницу. Состояние ребенка удовлетворительное. У мамы тесты показали отрицательный результат", - сообщил губернатор.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 21 апреля в Новгородской области зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом. Четыре выздоровевших жителя региона выписаны из больницы, два пациента, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.