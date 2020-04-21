Жителя Петербурга оштрафовали за организацию несанкционированного крестного хода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о назначении штрафа местному жителю Артему Скрипкину, который в день Пасхи призывал граждан провести несанкционированный крестный ход в центре города и сам участвовал в нем, несмотря на предпринятые в Петербурге меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, Скрипкин оштрафован на 10 тыс. рублей.

"Куйбышевский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Артема Скрипкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах") <…> Суд назначил наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Суд установил, что 19 апреля в нарушение обязательных для исполнения правил при введении режима повышенной готовности в рамках противодействия коронавирусной инфекции Скрипкин призывал людей к участию в массовом одновременном пребывании в общественном месте и передвижению по Невскому проспекту. Кроме того, он сам участвовал в "массовом одновременном пребывании и передвижении граждан" в общественном месте в количестве не менее 15 человек, следует из составленного в отношении него протокола.

Скрипкин, добавили в пресс-службе судов, свою вину в совершении административного правонарушения не признал. Он пояснил, что организацией массового мероприятия он не занимался, действительно призывал граждан к "проведению крестного хода в связи с празднованием православного праздника Пасхи" и участвовал в шествии во время и в месте, указанном в постановлении, при этом, по его словам, требования санитарных норм им соблюдались.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 973 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусной инфекцией 280 человек, умерли одиннадцать.