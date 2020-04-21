ЦБ Армении выпустил коллекционную монету в честь 75-летия Великой Победы

ЕРЕВАН, 21 апреля. /ТАСС/. Центральный банк Армении выпустил коллекционную серебряную монету, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сообщение об этом во вторник было размещено на официальном сайте ЦБ.

"Номинал памятной монеты "75-летие Победы в Великой Отечественной войне" - 75 драмов. Она изготовлена из серебра 925-й пробы весом 67,2 г. Всего отчеканено 500 монет", - говорится в сообщении.

На одной стороне монеты, эскиз которой принадлежит художнику Карапету Абрамяну, изображены орден Отечественной Войны и монумент "Мать Армения", на другой - щит и Георгиевская лента. Здесь же на армянском и русском языках надпись "1941-1945. 75 лет. Победа в Великой Отечественной войне".