{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

ЦБ Армении выпустил коллекционную монету в честь 75-летия Великой Победы

Ее номинал - 75 драмов

ЕРЕВАН, 21 апреля. /ТАСС/. Центральный банк Армении выпустил коллекционную серебряную монету, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сообщение об этом во вторник было размещено на официальном сайте ЦБ.

"Номинал памятной монеты "75-летие Победы в Великой Отечественной войне" - 75 драмов. Она изготовлена из серебра 925-й пробы весом 67,2 г. Всего отчеканено 500 монет", - говорится в сообщении.

На одной стороне монеты, эскиз которой принадлежит художнику Карапету Абрамяну, изображены орден Отечественной Войны и монумент "Мать Армения", на другой - щит и Георгиевская лента. Здесь же на армянском и русском языках надпись "1941-1945. 75 лет. Победа в Великой Отечественной войне".

Теги
Армения75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Псковские власти направят 270 млн рублей на соцвыплаты для граждан в связи с пандемией
По данным пресс-службы Общественной палаты региона, расширенные меры поддержки коснутся более 70 тыс. жителей области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС