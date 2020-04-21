В Северной Осетии учителям могут выплачивать допсредства за дистанционную работу

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разрабатывают механизмы поощрения учителей в условиях дистанционной работы. Об этом журналистам сообщила министр образования и науки Людмила Башарина.

"Мы планируем стимулировать учителей, которые отрабатывают в таких условиях, - сказал она. - Вчера мы обсуждали этот вопрос, продумаем все варианты".

Также для бесперебойного дистанционного обучения республиканское ведомство готово обеспечить ноутбуками школьников, у которых их нет. "Всем, кто сформулирует необходимость того, что им нужен ноутбук, мы предоставим. У нас в системе образования есть достаточное число, чтобы всех, кто нуждается, обеспечить", - отметила министр.

В Северной Осетии до 30 апреля объявлен режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В республике зафиксировано 211 случаев заражения новым коронавирусом, двое умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются более 1 тыс. человек, выздоровели восемь человек.