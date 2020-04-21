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Пандемия коронавируса нового типа

Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии под Киевом

Умерли два человека

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Общежитие в городе Вишневое Киевской области стало эпицентром коронавируса: почти 40 его жильцов оказались больны, два человека скончались. Об этом во вторник сообщила пресс-служба обладминистрации.

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"Массовое заражение коронавирусом зафиксировано в одном из общежитий города Вишневое. Помещение находится в частной собственности. <...> В общежитии зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, среди которых шесть детей и два летальных случая", - проинформировали в администрации.

Вишневое находится в непосредственной близости от Киева - от столицы населенный пункт фактически отделен только окружной дорогой. В многоэтажном общежитии, где зафиксирована вспышка заболевания, проживают более 300 человек. По информации телеканала "112 Украина", случаи коронавируса зафиксированы на каждом этаже здания. "Всем без исключения жильцам общежития медики делают ПЦР-тесты. Сейчас там введено положение особого передвижения и усилены противоэпидемические мероприятия", - заверили в обладминистрации.

Местные власти утверждают, что в срочном порядке в общежитие организована доставка продовольствия, лекарств и средств личной гигиены. "Уже налажено взаимодействие между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской районной больницей. Кстати, в этой больнице уже дополнительно освободили отделение на 65 мест для приема больных коронавирусом из общежития", - заявил и. о. председателя Киевобладминистрации Василий Володин. Сейчас местные власти рассматривают вопрос об организации изолятора на базе общежития.

По состоянию на утро вторника на Украине зарегистрировано 6 125 подтвержденных случаев COVID-19, общее число летальных случаев составляет 161, 367 пациентов выздоровели.

Первый случай коронавируса в стране был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. В настоящий момент на Украине действует карантин, введен режим чрезвычайной ситуации, которые останутся в силе как минимум до 24 апреля.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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