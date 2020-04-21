За передвижениями москвичей с ОРВИ будут следить. Главное о коронавирусе за 21 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 52 763 случая заражения, из них новых — 5 642, за сутки умер 51 человек, за весь период — 456.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал акцию протеста во Владикавказе, которая прошла в понедельник, незаконной. Он добавил, что Кремль внимательно отслеживает настроения людей в интернете и учитывает их при подготовке мер поддержки. Песков "не стал бы преувеличивать и обобщать", называя высказывание россиянами их позиций против режима самоизоляции с использованием сервисов "Яндекса" "виртуальными митингами". Ранее жители различных городов, находящиеся на самоизоляции, с помощью "Яндекс.Карт" и "Яндекс.Навигатора" ставили метки вокруг администраций городов и оставляли комментарии с требованием снять ограничения.
- На Кубани ужесточат контроль за самоизоляцией после появления в соцсетях видео о прогулках людей и пикниках.
- Верховный суд России признал право изолировать граждан, у которых есть лишь подозрение на наличие нового коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 29 433 случая заражения, из них новых — 3 083.
- Власти Москвы будут следить за передвижением больных ОРВИ с помощью геолокации. Они должны будут придерживаться тех же правил изоляции, что и люди с подтвержденным коронавирусом. Живущим с коронавирусными больными москвичам разрешили походы в магазин и выгул собак.
- Настоятель Елоховского собора умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
- Собственники коммерческой недвижимости, снижающие ставку аренды для нанимателей, получат гранты. Власти столицы направят на них более 13 млрд рублей.
Мир
- Всего зафиксировано 2 480 819 случаев заражения, умерли более 170 тыс., или 6,87% (данные ТАСС). По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, инфицированы 2 501 156 человек, а число смертей превысило 171 тыс.
- Показатели смертности в Англии и Уэльсе выросли почти вдвое, достигнув 20-летнего максимума.
- В ООН допустили, что из-за пандемии число голодающих в мире вырастет почти в два раза.
- Берлинский марафон, который был запланирован на 27 сентября, не состоится.
- Мутации коронавируса могут сделать его более агрессивным. Такой вывод китайские ученые сделали на основе исследования 11 штаммов, взятых от пациентов из города Ханчжоу.
- На Украине открыли уголовное дело на священников Почаевской лавры за нарушение карантина. На Пасху духовенство открыло ворота и впустило в храм большое количество людей, где они стояли, не соблюдая дистанции, часть была без масок.