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Пандемия коронавируса нового типа

За передвижениями москвичей с ОРВИ будут следить. Главное о коронавирусе за 21 апреля

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 52 763 случая заражения, из них новых — 5 642, за сутки умер 51 человек, за весь период — 456.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал акцию протеста во Владикавказе, которая прошла в понедельник, незаконной. Он добавил, что Кремль внимательно отслеживает настроения людей в интернете и учитывает их при подготовке мер поддержки. Песков "не стал бы преувеличивать и обобщать", называя высказывание россиянами их позиций против режима самоизоляции с использованием сервисов "Яндекса" "виртуальными митингами". Ранее жители различных городов, находящиеся на самоизоляции, с помощью "Яндекс.Карт" и "Яндекс.Навигатора" ставили метки вокруг администраций городов и оставляли комментарии с требованием снять ограничения.
  • На Кубани ужесточат контроль за самоизоляцией после появления в соцсетях видео о прогулках людей и пикниках. 
  • Верховный суд России признал право изолировать граждан, у которых есть лишь подозрение на наличие нового коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 29 433 случая заражения, из них новых — 3 083.
  • Власти Москвы будут следить за передвижением больных ОРВИ с помощью геолокации. Они должны будут придерживаться тех же правил изоляции, что и люди с подтвержденным коронавирусом. Живущим с коронавирусными больными москвичам разрешили походы в магазин и выгул собак.
  • Настоятель Елоховского собора умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
  • Собственники коммерческой недвижимости, снижающие ставку аренды для нанимателей, получат гранты. Власти столицы направят на них более 13 млрд рублей.

Мир

  • Всего зафиксировано 2 480 819 случаев заражения, умерли более 170 тыс., или 6,87% (данные ТАСС). По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, инфицированы 2 501 156 человек, а число смертей превысило 171 тыс.
  • Показатели смертности в Англии и Уэльсе выросли почти вдвое, достигнув 20-летнего максимума.
  • В ООН допустили, что из-за пандемии число голодающих в мире вырастет почти в два раза.
  • Берлинский марафон, который был запланирован на 27 сентября, не состоится.
  • Мутации коронавируса могут сделать его более агрессивным. Такой вывод китайские ученые сделали на основе исследования 11 штаммов, взятых от пациентов из города Ханчжоу.
  • На Украине открыли уголовное дело на священников Почаевской лавры за нарушение карантина. На Пасху духовенство открыло ворота и впустило в храм большое количество людей, где они стояли, не соблюдая дистанции, часть была без масок.
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Пандемия коронавируса нового типа
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