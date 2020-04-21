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75-летие Победы

В Кабардино-Балкарии высадили более 60 тыс. деревьев в память о погибших в годы войны

За первый месяц проведения в регионе международной акции "Сад памяти" общая площадь посадок составила более 20 га

НАЛЬЧИК, 22 апреля. /ТАСС/. Жители Кабардино-Балкарской Республики высадили более 60 тыс. деревьев за первый месяц проведения в регионе международной акции "Сад Памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минприроды республики.

"За первый месяц международной акции "Сад памяти" в Кабардино-Балкарской Республике высажено более 60 тыс. различных пород деревьев. Памятные посадки проходят на всей территории республики - на землях лесного фонда и на землях населенных пунктов. Общая площадь посадки составила более 20 га", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram министерства.

Как отмечается, акция проходит с соблюдением всех мер безопасности в условиях действия ограничений для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. При большом объеме посадки применяется механизированный способ, ручная высадка проходит с минимальным количеством участников.

В министерстве также рассказали, что принять участие в акции можно не выходя из дома. Тем, кто проживает в частном доме или находится на даче, предлагается посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях хэштегом #СадПамятиДома. Дерево, посаженное возле дома, можно также нанести на интерактивную карту на сайте.

Акция "Сад памяти" была запущена 18 марта 2020 года в южных регионах РФ, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты. Высадки продлятся до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария75-летие Победы
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