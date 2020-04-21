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Пандемия коронавируса нового типа

Алиханов: ситуация с коронавирусом в Калининградской области ухудшаться не должна

По словам губернатора, в целом ситуация в регионе контролируемая, и уже готов план постепенного открытия других секторов экономики по мере развития событий

КАЛИНИНГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Калининградской области взяли под контроль ситуацию по корорнавирусной инфекцией и рассчитывают, что обстановка в регионе кардинально ухудшаться уже не будет. Об этом губернатор области Антон Алиханов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи, прошедшей во вторник в режиме видеосвязи.

"В целом ситуация контролируемая, и у нас уже готов план постепенного открытия других секторов экономики по мере того как ситуация будет развиваться. Мы не хотим торопиться с этим, чтобы не допустить взрывного роста заболевших, но, тем не менее, исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна", - сказал Алиханов.

Губернатор сообщил, что на утро 21 апреля в регионе было выявлено 138 случаев заражения новым коронавирусом. "Буквально несколько часов назад было подтверждено дополнительно еще шесть случаев. В тяжелом состоянии из них у нас только один человек, на аппарате искусственной вентиляции легких", - сказал он.

По его словам, 41 человек уже вылечился и выписан из больницы. "Достаточно неплохой показатель. Самое важное, что мы рано их обнаруживаем и начинаем сразу лечить. Это очень важный момент. Спасибо большое и нашим медикам, и Роспотребнадзору, это удается сделать", - отметил он.

Под наблюдением медиков в области остаются чуть больше тысячи человек, в том числе 36 человек в обсерваторе. Это те, кто возвращается в регион либо из зарубежных поездок, либо из других регионов Российской Федерации, уточнил глава региона.

Алиханов также сообщил, что в регионе зафиксирована одна смерть на фоне заражения новым вирусом. "К сожалению, была зафиксирована одна смерть - 10 апреля ветеран Министерства обороны, 70 лет, был ряд сопутствующих заболеваний. Это еще раз говорит о том, что именно старшему поколению, людям с заболеваниями хроническими нужно уделять особое внимание. К сожалению, не смогли его спасти", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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