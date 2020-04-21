Саудовская Аравия объявила об ослаблении комендантского часа в месяц поста Рамадан

"В рамках усилий по предотвращению распространения нового коронавируса принято решение об изменении времени, в течение которого разрешено выходить на улицу за покупками и передвигаться по городу, - указали в ведомстве. - В тех регионах, где ранее действовал круглосуточный комендантский час, на время поста разрешили покидать свои дома по необходимости в период с 09:00 до 17:00 часов - в близлежащие продуктовые магазины и аптеки, но с сохранением ограничений на движение автотранспорта. В тех регионах, где жесткие запреты не вводились, разрешено свободное передвижение по городу, но также в период с 09:00 до 17:00 часов". Послабления не распространяются на регионы, закрытые ранее на карантин, - они по-прежнему остаются на полной изоляции.

В понедельник саудовские власти объявили, что две главные святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми в Рамадан. Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине будут закрыты и в месяц поста, который в этом году в большинстве стран Ближнего Востока начинается 24 апреля. Правоверные не смогут "совершать там пятикратный намаз и Таравих" - специальную молитву, которая выполняется только в Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари.

Начинающийся через три дня Рамадан предписывает мусульманам воздерживаться от еды и питья в течение всего дня, посвящая время молитвам и внутреннему самосовершенствованию. После захода солнца на улицах рядом с мечетями традиционно накрывают столы, где могут разговеться все желающие. Это считается одним из благих дел, которые должны делать мусульмане, разделяя свою трапезу с нуждающимися и малоимущими. Но в этом году большинство арабских стран из-за коронавируса постановило закрыть все молельные дома, не делая исключений даже для важных религиозных дат, и отменило рамаданные столы во избежание угрозы заражения во время скопления людей. Традиционно Рамадан ассоциируется с ночным образом жизни, когда правоверные бодрствуют преимущественно ночью, а в дневное время - отдыхают.

К настоящему моменту в Саудовской Аравии выявлено более 11,6 тысяч зараженных COVID-19, умерли 109 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.