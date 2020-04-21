Роспотребнадзор передал странам СНГ тесты для около 200 тыс. исследований на коронавирус

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор передал государствам - членам СНГ тест-системы для проведения примерно 200 тыс. исследований на коронавирус.

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Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Суммарно в страны СНГ передано тест-систем для проведения около 200 тыс. исследований", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре считают, что эпидемиологическая ситуация в странах СНГ остается сложной, но стабильной. Сейчас им удается противостоять распространению коронавируса, в том числе благодаря российскому содействию, отметили в ведомстве.