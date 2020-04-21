{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Роспотребнадзор передал странам СНГ тесты для около 200 тыс. исследований на коронавирус

В ведомстве считают, что эпидемиологическая ситуация в странах СНГ остается сложной, но стабильной

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор передал государствам - членам СНГ тест-системы для проведения примерно 200 тыс. исследований на коронавирус.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Суммарно в страны СНГ передано тест-систем для проведения около 200 тыс. исследований", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре считают, что эпидемиологическая ситуация в странах СНГ остается сложной, но стабильной. Сейчас им удается противостоять распространению коронавируса, в том числе благодаря российскому содействию, отметили в ведомстве.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Псковские власти направят 270 млн рублей на соцвыплаты для граждан в связи с пандемией
По данным пресс-службы Общественной палаты региона, расширенные меры поддержки коснутся более 70 тыс. жителей области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС