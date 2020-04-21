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Пандемия коронавируса нового типа

В театре оперетты и женсовете Пятигорска шьют бахилы для больниц

Организации решили помочь медучреждениям, где в условиях распространения коронавируса не хватает бахил

ПЯТИГОРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Бахилы вместо костюмов шьют в театре оперетты, а также в женском совете в Пятигорске (Ставропольский край). Их передают в больницы, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Вместо сценических костюмов - бахилы. Такими реалиями живет сегодня Ставропольский государственный театр оперетты. Старший мастер по пошиву Елена Балабанова работает в театре уже 20 лет, но бахилы шьет впервые. В день вместе с закройщицей Еленой Марковой успевают приготовить 100 пар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что готовые партии отправляются в Пятигорскую городскую клиническую больницу №2.

По данным пресс-службы, 12 членов женсовета также шьют бахилы, но в домашних условиях. Материал предоставлен медицинским учреждением. Бахилы передают в городскую больницу.

Сообщается, что в медучреждениях в условиях распространения коронавируса не хватает бахил, поэтому общественные организации решили помочь.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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