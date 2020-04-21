Девять курсантов Военного университета заразились коронавирусом

"В ходе превентивного тестирования пробы девяти курсантов университета дали положительный результат. Инфицированные военнослужащие были немедленно изолированы в лечебное учреждение Минобороны России", - сказали в ведомстве.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус выявили инфекцию у девяти курсантов Военного университета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что состояние всех инфицированных нормальное, без симптоматических проявлений. "За контактировавшими с ними установлено медицинское наблюдение", - подчеркнули в военном министерстве.

Минобороны опровергло ранее появившуюся информацию о том, что заразившихся курсантов не лечат. "21 апреля текущего года на отдельных интернет-ресурсах было размещено сообщение о том, что в Военном университете Министерства обороны РФ в числе курсантов якобы выявлено большое количество заболевших коронавирусом и им не оказывается медицинская помощь. Эта информация является фейком и абсолютно не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.

Министерство обороны направит обращение в правоохранительные органы, чтобы авторы фейковой информации были привлечены к ответственности за ее распространение.

Как уточнили в Минобороны, всего в университете проведено более 500 тестирований с отрицательными результатами. Один из офицеров с диагностированным наличием возбудителя коронавируса полностью выздоровел и находится на контроле у военных медиков. Санчасть университета работает в штатном режиме. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.