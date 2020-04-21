Кабмин Таиланда разрешил автоматическое продление виз иностранцам до 31 июля

БАНГКОК, 21 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Таиланда утвердил второе автоматическое продление нескольких категорий виз на три месяца иностранцам, застрявшим в королевстве из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике по итогам заседания правительства.

Кабмин одобрил проект постановления министерства внутренних дел об автоматическом продлении виз и разрешений на пребывание некоторых категорий иностранцев в королевстве с 1 мая по 31 июля. Как только документ будет опубликован в правительственной "Королевской газете", он вступит в силу немедленно. Данная инициатива направлена на дальнейшее предотвращение длинных очередей в иммиграционных центрах с целью устранения одного из возможных путей распространения инфекции. Кроме того, первое временное визовое послабление заканчивает действовать уже 30 апреля.

8 апреля власти Таиланда разрешили людям, въехавшим в королевство по визам, визам по прибытии или штампам, у которых срок действия разрешения на пребывание закончился 26 марта, автоматически продлить нахождение в стране до 30 апреля. Кроме того, иностранцам с резидентскими визами, которые обычно проживают в Таиланде, но не могут вернуться в страну из-за пандемии коронавируса, разрешили продлить срок их обязательного возвращения свыше на один год или до тех пор, пока пандемия не стихнет. Те, кто въехал до 23 марта в Таиланд по временным пограничным пропускам (жители Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, Малайзии), могут оставаться в королевстве до тех пор, пока не будут открыты КПП, а потом вернуться в свою страну в течение семи дней с даты открытия границ. Вместе с тем на тот же срок приостанавливается обязательное предоставление иностранцами 90-дневной отчетности с подтверждением адреса проживания.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,8 тыс., вылечились более 2,1 тыс. человек, умерли 48, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов (1,2 тыс. долларов).