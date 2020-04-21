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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор Ленинградской области проверяется на предмет заражения коронавирусом

При этом Александр Дрозденко продолжает работать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проходит проверку на коронавирус как контактное лицо после заражения нескольких сотрудников областной администрации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Проверяется как контактное лицо, но продолжает работать", - сказали в пресс-службе.

О выявлении коронавируса у сотрудников губернатор сам написал во вторник на своей странице в Instagram и сообщил о переходе всей администрации в максимально дистанционный режим работы.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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