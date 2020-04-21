Мурашко призвал врачей консультировать пациентов с неинфекционными болезнями дистанционно

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал врачей в условиях распространения коронавируса самостоятельно обзванивать пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и при необходимости дистанционно уточнять их лечение.

"В нынешних условиях важно обеспечить доступность плановой медицинской помощи для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Амбулаторная помощь для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями должна оказываться проактивно - врачи должны обзванивать пациентов, уточнять их самочувствие и корректировать при необходимости терапию дистанционно, чтобы минимизировать контакты при посещении поликлиники", - сказал во вторник Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.

Министр также заявил, что у пациентов с онкологическими заболеваниями курс химиотерапии прерываться не должен.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.