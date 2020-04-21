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В Хакасии умер первый пациент с коронавирусом

У женщины также было хроническое заболевание

ТАСС, 21 апреля. Первый пациент с коронавирусом умер в Хакасии. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава республики Валентин Коновалов.

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"В Хакасии скончался пациент с диагнозом COVID-19. Женщина 55 лет скончалась сегодня ночью. Она имела тяжелую хроническую соматическую патологию с нарушением иммунитета. Длительное время проходила лечение от тяжелой болезни", - написал Коновалов.

По словам главы республики, женщину перевели из Белоярской районной больницы в Саяногорскую межрайонную больницу после контакта с инфицированным жителем региона. "Несмотря на проводимую интенсивную терапию, пациентка скончалась. Причина смерти и окончательный диагноз будут выставлены по результатам патологоанатомического вскрытия", - отметил глава региона.

Всего в Хакасии коронавирус выявлен у 84 человек, четыре из них выздоровели.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин ОлеговичПандемия коронавируса нового типа
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