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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн

По данным Университета Хопкинса, наибольшее количество приходится на США, Испанию и Италию
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© AP Photo/John Minchillo

ТАСС, 21 апреля. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн по состоянию на вторник. Об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации органов власти стран мира.

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По его данным, на данный момент коронавирусом инфицированы 2 501 156 человек. Наибольшее число случаев заражения приходится на США (788 тыс.), Испанию (204 тыс.), Италию (181 тыс.), Францию (156 тыс.) и Германию (147 тыс.).

Число смертей пациентов с коронавирусом превысило 171 тыс. Наибольшее число случаев зафиксировано в США (42 тыс.), Италии (24 тыс.), Испании (21 тыс.) и Франции (20 тыс.).

Число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 659 тыс.

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