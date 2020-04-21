ТАСС, 21 апреля. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн по состоянию на вторник. Об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации органов власти стран мира.
По его данным, на данный момент коронавирусом инфицированы 2 501 156 человек. Наибольшее число случаев заражения приходится на США (788 тыс.), Испанию (204 тыс.), Италию (181 тыс.), Францию (156 тыс.) и Германию (147 тыс.).
Число смертей пациентов с коронавирусом превысило 171 тыс. Наибольшее число случаев зафиксировано в США (42 тыс.), Италии (24 тыс.), Испании (21 тыс.) и Франции (20 тыс.).
Число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 659 тыс.