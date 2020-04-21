Роспотребнадзор прогнозирует рост заражений коронавирусом в Ростовской области до мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апреля. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Ростовской области Евгений Ковалев прогнозирует рост числа заразившихся новым коронавирусом в регионе до начала мая.

"Прогноз на ближайшее время остается пока неблагополучным, рост заболеваемости продолжится, на плато по ориентировочным подсчетам мы должны выйти в конце апреля - начале мая", - сказал Ковалев во вторник на заседании регионального оперативного штаба.

Как отметил руководитель регионального Роспотребнадзора, темп прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией с 13 по 20 апреля колебался от 6% до 39%, в среднем на этой неделе прирост составлял 20% ежедневно, что выше среднероссийского показателя в полтора раза.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Ростовской области нет производственных очагов заражения новым коронавирусом. "Есть два случая: один на предприятии пищевой промышленности без распространения и одно предприятие торговли. Также сегодня зафиксирован один случай в социальном учреждении", - отметил Ковалев.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 346 случаев заражения, 13 человек выздоровело. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.