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РПЦ: настоятель Елоховского собора в Москве умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Александру Агейкину было 48 лет

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"21 апреля 2020 года, во вторник Светлой седмицы, на 49-м году жизни отошел ко Господу настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы протоиерей Александр Агейкин. Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - написано на сайте.

Ранее сообщение о смерти протоиерея было опубликовано Telegram-каналом Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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