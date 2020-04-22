Google выпустил дудл ко Дню Земли

Google разместила на стартовой странице своего поисковика интерактивный дудл в честь Дня Земли. На логотипе изображена пчела, так как компания совместно с фондом The Honeybee Conservancy призывает обратить внимание на массовое вымирание этих насекомых.

Дудл представляет собой игру, в которой пользователи смогут опылять цветы вместе с пчелой и узнавать интересные факты об этих насекомых.

Как отмечает в пресс-релизе Google, примерно полтора миллиарда пчел погибло из-за экологических катаклизмов в 2019 году. В компании подчеркнули, что это "настоящая катастрофа для всей экосистемы Земли". Пчелы не только производят мед, но и увеличивают урожайность и способствуют решению проблемы голода, экологической и экономической стабильности.

"Опыляя растения, пчелы участвуют в производстве примерно трети ежедневно потребляемой нами пищи, и без их опыления мы лишились бы двух третей всех урожаев. На сокращение их популяции влияют использование пестицидов, вырубка лесов и глобальное потепление", - пояснили в Google.

"На примере дудла можно увидеть, как всего одна пчела влияет на окружающий мир. Только представьте, как много значит для экосистемы планеты опыление растений триллионами пчел!" - заявил основатель фонда The Honeybee Conservancy Гильермо Фернандес.