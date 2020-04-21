Более 170 россиян вылетели из Гоа в Казань

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апреля. /ТАСС/. Группа из 171 российского гражданина вылетела во вторник из штата Гоа в Казань. Как сообщили российским журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа), на борту находятся россияне из Татарстана и Самарской области.

По информации генконсульства РФ, в числе пассажиров рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" трое маленьких детей и 168 взрослых.

Это был второй вывозной рейс, организованный из Гоа для граждан РФ, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг. Первый был 17 апреля, тогда около 420 человек улетели в Москву.

В Гоа еще остаются более трех тысяч россиян, выразивших желание вернуться на родину из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, отметили в диппредставительстве.