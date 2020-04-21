{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Более 170 россиян вылетели из Гоа в Казань

В Гоа еще остаются более трех тысяч россиян

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апреля. /ТАСС/. Группа из 171 российского гражданина вылетела во вторник из штата Гоа в Казань. Как сообщили российским журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа), на борту находятся россияне из Татарстана и Самарской области.

На эту тему
Возобновление вывоза россиян из-за границы. Список рейсов

По информации генконсульства РФ, в числе пассажиров рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" трое маленьких детей и 168 взрослых.

Это был второй вывозной рейс, организованный из Гоа для граждан РФ, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг. Первый был 17 апреля, тогда около 420 человек улетели в Москву.

В Гоа еще остаются более трех тысяч россиян, выразивших желание вернуться на родину из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, отметили в диппредставительстве.

Теги
ИндияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Псковские власти направят 270 млн рублей на соцвыплаты для граждан в связи с пандемией
По данным пресс-службы Общественной палаты региона, расширенные меры поддержки коснутся более 70 тыс. жителей области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС